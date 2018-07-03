Черкесск, 3 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии вновь открылись пункты приема амброзии. Акция «Стоп, амброзия!» уже стала традиционной. Жители города Черкесска принимают в ней активное участие уже четвертый год подряд.

Magdabieberistwer Прополка сорняков

В 2018 году вредоносный сорняк будут принимать в шести пунктах, которые будут открыты по будням с 16:00 до 18:00 до 20 июля на улице Доватора, рядом с лицеем №15, на улице Первомайской, около Главпочтамта, в районе парка завода РТИ, на улице Лермонтова, а также в САХе и «Зеленстрое».

За каждый стебель амброзии будут платить по 30 копеек, сообщили в пресс-службе мэрии. Победители акции, набравшие наибольшее количество сданных сорняков-аллергенов, будут награждаться ценными призами.

Так, в 2015 году в уничтожении амброзии приняли участие более 600 граждан, 36 трудовых коллективов Черкесска. Было собрано и сдано более 300 тысяч растений. А в 2017 году собранных стеблей оказалось более 500 тысяч.

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