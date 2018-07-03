Шелби — о разговоре с депутатами Госдумы: «По крайней мере, мы общались»
Москва, 3 июля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби оценил состоявшийся разговор с депутатами Госдумы как честную дискуссию.
Duma.gov.ru
Ричард Шелби
«У нас состоялась весьма длительная и честная дискуссия. Мы не разрешили всех вопросов, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались», — сказал он журналистам.
Вопрос о статусе Крыма обсуждался, подтвердил сенатор, указав на то, что «решение этого вопроса» находится не на парламентском уровне.
Шелби также считает полезным для обеих стран возможный визит в США делегации российских парламентариев, который может состояться до конца 2018 года.