Москва, 3 июля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби оценил состоявшийся разговор с депутатами Госдумы как честную дискуссию.

Duma.gov.ru Ричард Шелби

«У нас состоялась весьма длительная и честная дискуссия. Мы не разрешили всех вопросов, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались», — сказал он журналистам.

Вопрос о статусе Крыма обсуждался, подтвердил сенатор, указав на то, что «решение этого вопроса» находится не на парламентском уровне.

Шелби также считает полезным для обеих стран возможный визит в США делегации российских парламентариев, который может состояться до конца 2018 года.