Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. На поединок сборных Швеции и Швейцарии, который начнется 3 июля в 17:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург», пришли посмотреть не только представители этих стран. В толпе, собирающейся у стадиона на Крестовском острове, заметны болельщики, которые, вероятно, рассчитывали, что их команды пройдут дальше, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии у стадиона

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена» перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Дружба наций

На Крестовском острове — японцы, которые наверняка гордятся вчерашним матчем с Бельгией, немцы, которым в этом году мало чем пришлось гордиться, мексиканцы, чью сборную накануне выбила из турнира Бразилия, сами бразильцы с флагами, австралийцы, даже аргентинцы, впрочем, их ряды заметно поредели после матча на вылет с Францией.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатская дружба

Не стесняются демонстрировать свою лояльность и граждане стран, которые вовсе не участвуют в турнире, особо заметны флаги США и Канады.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед матчем

Из главных героев петербургского матча сильнее шумят шведы, их явно больше, хотя и символика швейцарцев иногда проскакивает в толпе. Шведы же учат россиян своим кричалкам в надежде, что те поддержат их на стадионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Поцелуй по-швейцарски