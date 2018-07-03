Белград, 3 июля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шансом на урегулирование вопроса с Косово, поскольку данная тема значится в повестке переговоров двух лидеров. Об этом 3 июля пишет белградское издание Blic со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщается, надежды на Москву и Вашингтон в решении косовского вопроса возлагает и президент Сербии Александр Вучич.

«У Европы нет ни сил, ни воли, ни возможностей для того, чтобы заставить албанцев сделать хоть что-либо. Поэтому идея заключается в том, чтобы договорённости в этом важнейшем для нас вопросе достигли Путин и Трамп, а затем Европа приняла бы это как окончательное решение», — сказал собеседник издания.

В этой связи, как отмечается, «все взоры в настоящее время устремлены на встречу российского и американского лидеров, которая пройдёт 16 июля в Хельсинки». По заявлениям источников, на обсуждение Косово у Путина и Трампа отведена всего одна минута, чтобы обменяться несколькими предложениями, но и этого может быть достаточно для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки и дать ход её скорейшему урегулированию.

Добавим также, что накануне посол США в Сербии Кайл Скотт в комментарии телерадиокомпании РТС заявил, что окончательное урегулирование ситуации с Косово и заключение соглашения о «полной нормализации отношений» между Белградом и Приштиной могло бы состояться уже в текущем году.

В последнее время и сербское, и косовское руководство неоднократно критиковали посредническую роль Европейского союза в переговорах. Так, Александр Вучич заявлял, что Белград со своей стороны выполнил все пункты соглашений, тогда как Приштина отказывается исполнять важнейшие из них, Брюссель же тем временем продолжает «обращаться с призывами к обеим сторонам». В свою очередь координатор по вопросам диалога с Белградом в правительстве Косово Авни Арифи в июне заявил, что команда посредников ЕС превратилась в «правую руку» сербской делегации. В связи с этим косовская сторона отказалась от очередного раунда переговоров в Брюсселе.

На этом фоне всё чаще стал подниматься вопрос о привлечении дополнительных сторон к переговорному процессу по Косово. Так, власти в Приштине уже не раз заявляли о желании большей вовлечённости США в переговоры в качестве гаранта. Сербская сторона, в свою очередь, предлагала России стать посредником в том случае, если косовские албанцы продолжат настаивать на привлечении Вашингтона к этому процессу.

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

Читайте также: Переговоры президентов Сербии и Косово под эгидой ЕС прошли безрезультатно