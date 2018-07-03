Лондон, 3 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Компания MINI решила лишить бензиновые версии автомобилей Clubman и Countryman автоматической коробки передач, на машины сейчас будут устанавливаться роботизированные КП. Об этом 2 июля сообщил журнал «Авторевю».

JoachimKohlerBremen Mini Countryman

Отмечается, что на дизельные варианты универсала и кроссовера, а также на производительные версии JCW Cooper по-прежнему будут устанавливаться автоматические коробки передач.

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Напомним, в январе 2018 года британский бренд объявил, что его хэтчбэки и кабриолеты будут оснащаться роботизированными КП с двумя сцеплениями.