Рим, 3 июля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Решение правительства Италии запретить рекламу азартных игр вызвало полемику в обществе в целом, а также среди участников этого рынка, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 3 июля.

Макс Бекман. Мечта о Монте-Карло. 1939

На стороне правительтва выступают ассоциации, объединяющие родителей, потребителей, принципиальных противников азартных игр. Они согласны с действующей властью: реклама азартных игр была доступна в том числе и молодежи, что привело к недопустимо широкому распространению таких игр в их среде.

В свою очередь часть профильных компаний выступают против. Руководитель одной из них, Никлас Линдаль, даже написал письмо инициатору запрета, вице-премьеру и министру экономического развития Луиджи Ди Майо. Впрочем, никто не предполагает, что запрет будет отменен.

В качестве своих доводов сторонники легализации рекламы азартных игр выдвигают традиционные аргументы: любой запрет уводит отрасль в теневой сектор, к тому же Италия рискует потерять до 200 млн евро в год.