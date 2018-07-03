Екатеринбург, 3 июля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на пост главы города заявлены уже восемь кандидатов. Восьмым стал бизнесмен Валерий Хаданович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ранее на конкурс заявились депутат Госдумы Андрей Альшевских и ещё шесть человек. Но, пожалуй, главный кандидат подал документы 2 июля. Им стал первый вице-мэр Алексей Кожемяко.

Основным кандидатом на этот пост его называют многие наблюдатели. Также отметим, что сегодня с ним встретился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, и вместе они обсудили перспективы благоустройства Екатеринбурга.

Напомним, документы на конкурс принимают до 6 июля. А решение о том, кто станет мэром, в сентябре примут депутаты гордумы.