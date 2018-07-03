Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Пока шведские фанаты маршируют по Крестовскому острову, со стороны станции метро «Новокрестовская» к стадиону идут интернациональные группы людей, передает 3 июля корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шведские болельщики

Шведы и особенно швейцарцы здесь в меньшинстве. Куда больше людей с китайскими флагами, хотя страна вообще не участвует в чемпионате мира. Представлены болельщики из Мексики, Германии, Бразилии и целого ряда других стран. Это обстоятельство объясняется тем, что билеты на матчи приобретались заранее и болельщики не знали, выйдет ли их команда в плей-офф и с какого места.

Кроме того, у выхода из «Новокрестовской» впервые за время чемпионата мира замечены люди, продающие билеты. Это — поклонники уже вылетевших сборных, которые предпочитают получить деньги, а не смотреть за игрой своих более удачливых конкурентов.