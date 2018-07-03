Ереван, 3 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Экс-президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении по делу «1 марта». Ему отправлена повестка. Об этом сообщает газета «Айкакан жаманак».

1in.am Второй президент (1998–2008 гг.) Армении Роберт Кочарян (справа) и Микаэл Арутюнян (на втором плане)

В ССС не опровергли новость о вызове на допрос Кочаряна. Пока не ясно, в каком качестве ССС хочет допросить бывшего главу государства.

Только что ССС распространила сенсационное сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

Согласно публикациям в армянском сегменте соцсетей, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян находится в России.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

21 февраля 2018 постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и защите прав человека парламента Армении дала отрицательное заключение по предложению фракции «Елк» о принятии заявления Национального собрания, касающегося событий 1−2 марта 2008 года.

Фракция оппозиционного блока спустя 10 лет после событий предложила парламенту строго осудить «применение грубой и незаконной силы со стороны полиции против граждан, проводивших мирные акции протеста против фальсификации президентских выборов 2008 года».

«Елк» в проекте заявления также предложил потребовать от правоохранительных органов в сжатые сроки раскрыть и привлечь к строжайшей ответственности организаторов и непосредственных исполнителей убийств 1−2 марта, сообщает azatutyun.am.

Тогдашний глава оппозиционной фракции, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что действующая власть во главе с президентом страны Сержем Саргсяном пришла к власти в «результате сфальсифицированных и утвержденных кровью выборов», во время событий 1 марта были убиты 10 человек, и уже на протяжении 10 лет в Армении продолжается следствие по этому делу, однако никто так и не понес наказания.

«Обвиняемые по делу полицейские, которые уже 7−8 лет находятся в статусе обвиняемых… Давайте оставим все в стороне, посмотрим на это с точки зрения прав этих людей: человек 7−8 лет считается обвиняемым, и судебная система Армении не говорит: либо ты виновен, я тебя приговариваю к такому-то сроку, либо ты невиновен, иди себе…» — сказал тогда Пашинян.