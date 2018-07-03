Москва, 3 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов объяснил, почему на руке нападающего команды Артёма Дзюбы может быть след от укола. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

По словам Безуглова, врачи могут брать кровь у футболистов как из капилляров, так и из вены для контроля гематологических параметров и отслеживания функционального состояния.

«Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — сказал Безуглов.

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Ранее ряд зарубежных СМИ обнаружили на фотографии Дзюбы, сделанной во время матча с Испанией, след от укола на его руке. Сразу после этого появились сообщения о приёме допинга футболистом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Испанию. Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти.