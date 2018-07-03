Душанбе, 3 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Просела часть дороги в автомобильном тоннеле «Хатлон» (Чормагзак), который соединяет центральную и южную части Таджикистана, сообщает сегодня, 3 июля, «Авеста».

Ван Гог. Дорога с тоннелем. 1887

Отмечается, что просадка произошла еще несколько недель назад из-за землетрясения.

«В результате природных катаклизмов внутри тоннеля произошла просадка дороги. После детального изучения, специалисты пришли к выводу, что если не устранить указанную проблему, то дальнейшая эксплуатация объекта станет проблематичным», — сообщил начальник управления строительства и дорожного хозяйства министерства транспорта Таджикистана Аловуддин Аноятшоев.

Сейчас в тоннеле проводятся восстановительные работы. Ими занимается китайская компании China road, которая объект и построила. Предположительно, на восстановление дороги потребуется еще месяц. Пока же водители вынуждены пользоваться старым маршрутом — через перевал Чормагзак.

Отметим, что строительство тоннеля, длина которого по проекту составляет 4 тыс. 430 метров, обошлось в 68 млн долларов за счет кредита, предоставленного правительством Китая. В эксплуатацию объект был сдан в октябре 2013 года.