40 объектов ФЦП Крыма находятся под угрозой срыва
Симферополь, 3 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Власти Крыма в течение ближайших десяти дней собираются создать индивидуальные «дорожные карты» для 40 объектов федеральной целевой программы развития РК и Севастополя, которые на полуострове не успевают сдать в ранее запланированные сроки. Об этом 3 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Проблемных объектов около 40, будем сейчас определять, как выйти из положения. По каждому объекту будет индивидуальная «дорожная карта» его восстановления и ввода в эксплуатацию», — уточнил Аксёнов.
Он также отметил, в проектной документации изначально были ошибки, из-за которых цена некоторых объектов выросла.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти РК заявили о неисполнении по мероприятиям ФЦП на уровне 11%: из запланированных работ по 250 объектам на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет.
В январе 2018 года глава РК сообщил об изменении методов контроля мероприятий по реализации ФЦП.