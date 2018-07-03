Симферополь, 3 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Власти Крыма в течение ближайших десяти дней собираются создать индивидуальные «дорожные карты» для 40 объектов федеральной целевой программы развития РК и Севастополя, которые на полуострове не успевают сдать в ранее запланированные сроки. Об этом 3 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США На краю

«Проблемных объектов около 40, будем сейчас определять, как выйти из положения. По каждому объекту будет индивидуальная «дорожная карта» его восстановления и ввода в эксплуатацию», — уточнил Аксёнов.

Он также отметил, в проектной документации изначально были ошибки, из-за которых цена некоторых объектов выросла.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти РК заявили о неисполнении по мероприятиям ФЦП на уровне 11%: из запланированных работ по 250 объектам на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет.

В январе 2018 года глава РК сообщил об изменении методов контроля мероприятий по реализации ФЦП.