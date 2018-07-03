Ташкент, 3 июля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. АО «Узбекгидроэнерго» построит гидроэлектростанцию на Туябугузском водохранилище в Ташкентской области до конца 2018 года, сообщает 3 июля издание «Подробно.uz».

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Строительство ГЭС

В компании отметили, что сегодня выполнено около 73% строительных работ. Общая мощность ГЭС составит 12 МВт, высота плотины — 30 метров, объем водохранилища — 250 млн кубических метров, стоимость проекта — $16 млн. Планируется, что объект окупится в течение четырех лет.

Напомним, в настоящее время в Узбекистане реализуется десять проектов строительства и реконструкции небольших ГЭС. Планируется, что в ближайшие годы будет построено 42 новые ГЭС и модернизированы 32 действующие электростанции.