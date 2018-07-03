Москва, 3 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Официальный курс доллара США, установленный на 4 июля, составляет 63,2194 рубля, что на восемь копеек превышает стоимость доллара днем ранее, следует из данных Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс евро увеличится на 23 копейки и составит 73,7012 рубля.

Ранее эксперт сообщил о том, что повышение стоимости доллара до 64 рублей может произойти в ближайшие дни. Этому способствует значительное снижение нефтяных котировок, а также напряженность в связи с возможной торговой войной между США и Китаем.

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