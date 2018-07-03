Москва, 3 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Визит американских конгрессменов в Россию связан с победами президента США Дональда Трампа, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Duma.gov.ru Ричард Шелби и Вячеслав Володин

«У них задача — попиариться, — считает Делягин. — Баланс сил внутри американской элиты изменился. Если Трамп воспринимался как проклятый ещё полгода назад, то сейчас стало ясно, что Трамп выигрывает, и нужно как рыбка-прилипала упасть ему на хвост и потом рассказывать своим избирателям: «Помните, Трамп приезжал к Путину? Так это я проложил к этому дорогу, я приехал к этим ужасным русским, меня отравили полонием, но я всё равно обеспечил визит президента. И если визит будет успешным, то это моя заслуга, а если неуспешным, это значит, что Трамп всё провалил».

Напомним, что 3 июля в Госдуме РФ прошла встреча российских депутатов с делегацией Конгресса США. Один из участников этого мероприятия, сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что отношения между США и РФ сегодня очень напряжены, но парламенты обеих стран могут начать прямой и честный диалог, чтобы улучшить их.

Кроме того, он отметил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать отправной точкой в деле улучшения российско-американских отношений.