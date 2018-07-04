Тегеран, 4 июля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Пожелание смерти Палестине и Сирии, которые скандировали протестующие граждане Ирана, — сигнал для всех тех, кто верует в незыблемую мощь власти аятолл. Как американские санкции против Ирана рушат экономику страны-изгоя и приближают крах ненавистной демократическому Западу исламской республики, рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Дела у врагов Ирана идут просто замечательно — такой вывод можно сделать из того факта, что собравшиеся в конце июня на акции протеста граждане этой страны скандировали «смерть Палестине!». Эта кричалка вкупе с реалистичной оценкой тенденции в иранской экономике неумолимо свидетельствует, что иранцам надоели военные и партизанские авантюры собственного политического руководства, оборачивающиеся нищетой и развалом внутри самого Ирана. Иранцы хотят стабильных цен и нормального курса валют, при том, что неофициальный курс доллара к риалу уже колеблется между 70.000 и 90.000, а с начала весны иранская монета обесценилась в два раза.

Какое отношение имеет к политике местных властей антиизраильская риторика и не показывают ли демонстранты в Тегеране, что в Иране близится пора переоценки обветшавших идеологем?

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