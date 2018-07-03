Берн, 3 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Угрозы Соединённых Штатов заблокировать экспорт иранской нефти не имеют смысла, пока другие страны региона могут экспортировать «чёрное золото», заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе переговоров в Женеве со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе. Об этом сообщает портал presstv.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Будет бессмысленно, если Иран не сможет экспортировать свою нефть, в то время как другие в регионе продолжат это делать. Сделайте это, если сможете, и увидите последствия», — цитирует телеканал слова иранского политического лидера.

Также Рухани подчеркнул, что действия США в регионе грубо нарушают международные законы и нормы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана заявил о том, что Тегеран в случае отказа импортеров от закупок нефти у исламской республики может перекрыть Ормузский пролив.

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