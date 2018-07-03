Калуга, 3 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Осужденный исправительной колонии УФСИН России по Калужской области успешно сдал государственные экзамены. Сдача экзамена проходила дистанционно в режиме web-конференции. На экзамене также присутствовали представители академии, которые наблюдали за ходом проведения и сдачи испытания.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На свободу с чистой совестью и ясным умом

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Как сообщил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов, пять лет назад осужденный поступил в Современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция» и относился к процессу обучения добросовестно. Он изучал предметы, сдавал экзамены, вовремя переходил из семестра в семестр, что и подтвердилось во время итоговой аттестации — экзамены сданы на «хорошо». Впереди его ждёт получение диплома государственного образца.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из 3 926 осуждённых в Калужской области, были трудоустроены свыше 1,7 тыс. человек (43,2%). Годом ранее к оплачиваемому труду были привлечены 1 933 человека, что составляет 46% от подлежащих трудоустройству (или 44,6% от среднесписочной численности осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях). Рост данного показателя в период 2013—2016 годов составил 112,25%. На собственном производстве было задействовано более 1,4 тыс. человек или 33,1% от подлежащих трудоустройству осуждённых.