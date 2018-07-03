Москва, 3 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Сбербанк не нарушал правила предоставления субсидии банком, кредитующим сельхозтоваропроизводителей. Об этом сегодня, 3 июля, заявили в пресс-службе кредитной организации в ответ на информацию Счетной палаты РФ о том, что банк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, которые не имели выручки от реализации сельхозпродукции. «По сути, это были специально созданные проектные компании», — отметили в Счетной палате.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Между тем, по информации кредитной организации, Министерство сельского хозяйства РФ официально подтвердило Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестиционные цели, подлежащие льготному финансированию. Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании.

Что касается несвоевременного предоставления отчетов (ежемесячно) в Минсельхоз, отметили в Сбербанке, то форма данных отчетов неоднократно менялась и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки в сжатые сроки требуемых форм. Но в силу размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считанные дни было крайне затруднительно. Банк оперативно провел IT-доработки и в настоящий момент данные нарушения не возникают.

Кроме того, в ходе аудита Счетной палатой было отмечено, что Сбербанк является единственным банком, активно финансирующим предприятия сегмента малого и среднего предпринимательства.