Ярославль, 3 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов побывал на муниципальном рынке Ленинского района. Градоначальник отметил высокий уровень культуры торговли и адекватное ценообразование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Особое внимание мэр велел уделять бахчевым культурам. В частности, в Ярославле выделили 65 мест для палаток по продаже бахчевых, с середины июня их уже устанавливают во всех районах города.

Одна из таких палаток появилась возле Ленинского рынка на улице Чкалова и привлекла внимание Владимира Слепцова.

«При поступлении продукции на рынок ветеринарные врачи и специалисты нашей лаборатории, которая располагается здесь же, производят забор проб каждой партии товара. Если продукция соответствует нормам, то эксперты выписывают заключение о реализации. В случаях превышения норм продукция к реализации не допускается», — рассказал исполняющий обязанности директора Ленинского рынка города Ярославля Мамука Григалашвили.

Прежде всего, специалисты смотрят органолептические показатели: цвет, вкус, запах, форму. После этого идет проверка на содержание нитратов и измеряется уровень радиации. Допустимый уровень содержания нитратов у арбузов — 60 миллиграмм на килограмм, а у дынь 90 миллиграмм на килограмм.

Допустимый уровень радиации для всех продуктов — до 17 микрорентген в час. В связи со скорым наступлением сезона бахчевых культур особое внимание на рынках уделяется проверке дынь и арбузов.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов дал поручение производить замеры на нитраты и уровень радиации во всех торговых точках, торгующих бахчевыми культурами.