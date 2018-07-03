Псков, 3 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 3 июля заканчивается выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, в выборах захотели участвовать восемь кандидатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

От «Трудовой партии России» выдвинута предприниматель Светлана Балабуст; от партии «Яблоко» — врач скорой помощи, депутат Псковской городской думы Артур Гайдук; от партии ЛДПР — директор по строительству и перспективному развитию ООО «Монтажник наружных систем» Юрий Герасев; «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» выдвинут лидер Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов; от партии КПРФ — директор ООО «Изборский парк» Роман Иванов; от «Партии роста» — домохозяйка Елена Николаева; «Единая Россия» выдвинула на пост депутата регионального парламента генерального директора ООО «ПсковАгроИнвест» Ирину Толмачеву; партия «Родина» — врача Псковской областной клинической больницы Зою Шапошникову.

В облизбиркоме отметили, что кандидаты должны представить документы для регистрации до 8 июля, в том числе подписные листы в свою поддержку — 3% от общего количества избирателей округа. При этом представителям семи партий в Псковской области подписи собирать не нужно. Это партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы по одномандатному избирательному округу №12 проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата Псковского областного собрания Александра Братчикова, который в декабре 2017 года был избран сити-менеджером города Пскова.

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Напомним, также в Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года будут избирать губернатора.