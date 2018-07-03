Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Пять матчей ЧМ-2018, которые приняла «Ростов-Арена», объединили более 214 тыс. болельщиков. При полном аншлаге состоялись только две игры — между сборными Мексики и Южной Кореи, Исландии и Хорватии. В дни проведения футбольных поединков главный спортивный объект Ростовской области принимал по 43 472 зрителя.

Антон Копнин ИА Красная Весна Ростов-Арена

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), который прошёл 17 июня, посетили 43 тыс. 109 зрителей. Второй матч, состоявшийся 20 июня, на «Ростов-Арене» посетили 42 тыс. 678 футбольных фанатов, которые наблюдали за игрой между командами Уругвая и Саудовской Аравии (1:0).

2 июля в Ростове-на-Дону состоялась битва за выход в ¼ финала ЧМ-2018, в которой победу одержала команда Бельгии, обыграв сборную Японии на последних секундах (3:2). Футбольный поединок стал последним матчем на «Ростов-Арене» в рамках ЧМ-2018.

ИА REGNUM напоминает, что с начала мундиаля Донской регион посетили более 15 тыс. иностранных болельщиков из 103 стран.

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