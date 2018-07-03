Берлин, 3 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель может стоить ей политической карьеры, сообщает 3 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявило о несогласии с политикой Меркель, отметив, что ей необходимо подумать над сложившейся ситуацией.

Напомним, миграционный кризис в Евросоюзе заставляет многие политические силы отказываться от прежней миграционной политики. Тем не менее Ангела Меркель убеждена в необходимости ее продолжения, что вызывает внутриполитические трудности для канцлера.

Глава немецкого правительства ранее договорилась со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцом о создании лагерей для беженцев на границе между странами, где они будут дожидаться своего шанса попасть на территорию содружества.