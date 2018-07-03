Брянск, 3 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Увеличение пенсионного возраста окажет положительное действие на рынок труда. Большинство пенсионеров, после наступления пенсионного возраста, продолжают работать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района Брянской области Александр Лысенко.

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По его мнению, для отдельных граждан увеличение возраста выхода на пенсию будет дополнительной гарантией со стороны государства для продолжения своей трудовой деятельности. Брянская область находится в Чернобыльской зоне, льготы у граждан остаются и, как правило, после достижения пенсионного возраста все люди продолжают работать.

«В настоящее время численность безработных в регионе минимальная, трудоспособность населения падает, поэтому увеличение пенсионного возраста необходимо рассматривать, как возможность увеличения внутренних источников для рынка труда, а это большой плюс», — считает Лысенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»