Псков, 3 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 3 июля, — последний день для выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, на данный момент о своём участии в выборах заявили девять человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предвыборная агитация

Это 61-летний глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов (выдвинут партией «Яблоко»), 47-летний председатель Псковского регионального Союза профсоюзов организаций «Соцпроф» Игорь Балабуст («Трудовая партия России»), 43-летний временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), 42-летний индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), 31-летний депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), 42-летний уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), 40-летний директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»), 46-летний машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки филиала ОАО «Российские железные дороги» Роман Рубцов («Партия свободных граждан»), а также 32-летний вице-президент «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Дмитрий Румянцев.

До 8 июля кандидаты должны представить в избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации, в том числе подписи в свою поддержку: не менее 111 (но не более 116) подписей муниципальных депутатов и глав, в том числе не менее 45 (и не более 47) подписей глав районов, депутатов городских дум и районных собраний. Ещё одно условие: подписи должны быть собраны в 20 муниципальных образованиях Псковской области (всего их 26).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Псковской области состоятся 9 сентября 2018 года.