Московская область, 3 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что во время подготовки к матчам чемпионата мира по футболу футболисты пенальти не тренировали и не отрабатывали. В разговоре с журналистами после тренировки в Новогорске он сказал, что команда надеялась победить в основное время.

Цитата из видео «Акинфеев отбил ногой пенальти» Сейв Игоря Акинфеева

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Вратарь также отметил, что не хотел бы никого выделять: «Это успех всей сборной России. Сборная подарила всем праздник, но это уже история. Хочется сотворить ещё что-то». Что касается пенальти, которые ему удалось успешно отразить, то, по словам Акинфеева, ему «просто повезло и всё».

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу 1 июля переиграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время противостояния двух команд, которое прошло на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

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Стало известно, кто научил Акинфеева отбивать пенальти ногой. Дзюба!

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший в серии послематчевых пенальти с командой Испании два удара, был признан лучшим игроком матча. Последний удар от Яго Аспаса он отразил ногой, которую в своём стихотворении уже успел воспеть Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Добавим, что соперниками сборной России за выход в полуфинал станет сборная Хорватии. Футбольная баталия состоится 7 июля в Сочи.