Ижевск, 3 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Столб черного дыма поднялся 3 июля над башней заводоуправления «Ижмаш» — главного символа города, передает РЕН-ТВ.

skeeze Пожарный

Сигнал о пожаре поступил в региональное управление МЧС днем, около 13:00 по местному времени. По прибытии на место пожарные установили, что здание уже охвачено огнем. Во время тушения пожара обрушилась часть шпиля здания, возведенного еще в XIX веке.

В настоящее время огонь ликвидирован, специалисты МЧС выясняют причины пожара.

Добавим, что главный корпус бывшего оружейного завода и 50-метровая башня с курантами являются символами города, а объект обладает статусом исторического и культурного наследия федерального значения.