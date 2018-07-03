Инта, Коми, 3 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Купить квартиру в Инте можно за 50 тысяч рублей. Жители шахтерского города в Коми начали продавать свое жилье за бесценок после закрытия градообразующего предприятия «Интауголь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Serg2 Дом в Инте

На сайте avito.ru интинцы активно публикуют объявления о продаже квартир. Самая дешевая однокомнатная квартира в Инте стоит 50 тысяч рублей. Жилье попросторнее — «двушка» в пятиэтажном доме оценена владельцем всего в 70 тысяч рублей. Большинство благоустроенных квартир Инты выставлено на продажу за 150−300 тысяч рублей.

Обвал рынка недвижимости местные СМИ связывают с закрытием градообразующего предприятия. Как сообщало ИА REGNUM, вчера совет директор АО «Интауголь» принял решение о ликвидации предприятия из-за убыточности. Оказываемая финансовая поддержка — более 2 млрд рублей в 2015—2017 годах — не позволила вывести «Интауголь» на устойчивый режим работы. По неподтвержденным данным, после ликвидации предприятия безработными станут 2 тысячи человек.

Помощь в трудоустройстве решила оказать компания «Воркутауголь». Очевидно, интинцы, массово продающие свое жилье, готовятся к переезду в Воркуту.