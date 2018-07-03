Киев, 3 июля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Украина нацелена на вступление в Евросоюз до 2025 года. Об этом украинский президент Пётр Порошенко заявил 3 июля во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

Порошенко пожелал Сербии преодолеть все препятствия, найти необходимые компромиссы и вступить в ЕС в 2025 году. Такая же цель — у украинского народа, добавил он.

«Наша общая цель — войти в ЕС к 2025 году», — цитирует Порошенко сербская телерадиокомпания РТС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Порошенко подготовил поправки в конституцию Украины о вступлении в НАТО и ЕС. В ближайшее время он намерен внести их на рассмотрение в парламент.

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