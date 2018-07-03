Медногорск, Оренбургская область, 3 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области с вечера 1 июля ведут борьбу с крупным пожаром. Он возник на полигоне твёрдых бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Manchester Fire Тушение пожара на свалке

В ГУ МЧС по Оренбургской области подчеркнули, что их ведомство не занимается тушением пожаров на свалках в принципе. Это прерогатива муниципалитетов и собственников. Однако в Медногорске свалка расположена в черте города, и существует риск распространения огня на муниципалитет. Поэтому один боевой расчёт находится в карауле.

По данным мэрии, открытое горение ликвидировано, а опасность переброса огня на степь и садовые участки отсутствует. На утро 3 июля пролив полигона общества с ограниченной ответственностью «Мечта» осуществляли три спецмашины, ожидалось подкрепление из Орска и Оренбурга.

Информресурсы сообщают, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь потушен, но участок продолжает сильно дымиться. Глубина свалки составляет 8 метров.

В единую дежурную диспетчерскую службу жители жалуются на запах гари. Как сообщили в администрации города, запах ощущается локально, в связи изменением направления ветра. По результатам замеров воздуха эксперты не зафиксировали превышения ПДК по вредным веществам.