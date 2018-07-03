Сана, 3 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Организация по защите детей при Организации Объединенных Наций заявила, что за три года войны в Йемене погибли по меньшей мере 2 тыс. 200 детей, сообщает 3 июля Anadolu.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1921. США Несчастный ребёнок

«Беспрецедентный конфликт в Йемене подтолкнул страну на край пропасти. Социальные службы фактически не функционируют. Экономика в руинах. Цены взлетели. Больницы разрушены. Школы превратились в приюты для беженцев или захвачены террористами», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Напомним, в 2015 году в гражданский конфликт в Йемене вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.