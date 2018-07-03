Москва, 3 июля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 года объём инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,29 млрд долларов. Это на 39% ниже результата аналогичного периода 2017 года, когда этот показатель составил 2,13 млрд долларов, говорится в сообщении компании JLL. При этом доля иностранных инвестиций в общем объёме сделок практически не изменилась, составив 28% в январе — июне 2018 года против 29% в соответствующем периоде 2017 года. Аналитики компании также отмечают сохраняющийся интерес к российским активам со стороны зарубежных инвесторов.

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Снижение объёма инвестиционных сделок эксперты объяснили давлением геополитических факторов: расширение санкций США в отношении России в апреле стало причиной девальвации рубля на 7−10% и дальнейшей повышенной волатильности валюты и рынка.

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«Это, в свою очередь, сдержало закрытие некоторых инвестиционных сделок и привело к снижению их объема во втором квартале на 63% относительно соответствующего периода прошлого года», — уточнила руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба.