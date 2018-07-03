Москва, 3 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Законопроект, сокращающий круг, распоряжающихся средствами, поступившими во временное распоряжение ФСПП, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Старший пристав региона лишается права заниматься распределением средств с каждого депозитного счета в территориальных органах ФССП. Вместо этого такими полномочиями предлагается наделить главных судебных приставов региона, а также старшего судебного пристава в соответствующем подразделении ФССП.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия»), число лиц, имеющих отношение к средствам должников, сократится с 1898 человек до 759.

Такая мера необходима для того, чтобы снизить нагрузку на должностных лиц ФССП, а также усилить контроль за средствами.

Отметим, что средства, поступающие во временное распоряжение Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), зачисляются на специальный депозитный счет территориальных органов ФССП. При этом распоряжается этими средствами старший судебный пристав ФССП в каждом регионе.