Москва, 3 июля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах для получения и хранения кредитных историй заемщиков в банках, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

По предложению авторов законопроекта, зарубежным филиалам российских банков следует разрешить не предоставлять кредитные истории заемщиков и клиентов банка в основной офис. Речь идет о филиалах банков в тех странах, в которых передавать такие данные запрещено законом. Чтобы не нарушать законодательство ни одной из стран, таким банкам разрешено не предоставлять кредитные истории в РФ.

Кроме того, увеличивается и срок действия согласия заемщиков на доступ к их кредитной истории. Сегодня у банков есть только два месяца, чего нередко не хватает для заключение договора, особенно если речь идет об ипотеке. Вместо этого депутаты предлагают давать согласие на доступ к кредитным историям на полгода. При этом хранить доступ к кредитной истории банк, который выдаст кредит, теперь сможет не пять лет, как сейчас, а три года.

Однако основной смысл законопроекта в другом, заявил в ходе пленарного заседания автор законопроекта и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Так, законопроект устанавливает правила для электронной подписи при оформлении кредитов онлайн, чтобы клиенты получили все возможности для удаленного доступа к финансовым услугам.

«С 1 июля 2018 года начался процесс использования биометрические данные для удаленной идентификации потенциальных клиентов кредитных организаций. Этим законопроектом предлагается дать возможность клиентам организаций удаленно давать согласие на представление информации от кредитных организаций в Бюро кредитных историй. Если мы эти нормы не примем, то смысл закона об удаленной идентификации для получения финансовых услуг удаленно, теряется», — подчеркнул Аксаков.