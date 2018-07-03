Чебоксары, 3 июля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Работники ГУП «Чувашавтотранса», где введено наблюдение, не смогли договориться и избрать своего представителя в рамках рассмотрения дела о банкротстве. Ни один из кандидатов, который был выдвинут в качестве представителя коллектива предприятия, не смог набрать требуемого числа голосов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в протоколе, опубликованным временным управляющим.

CafeCredit.com Вереница долгов

Собрание проводилось форме заочного голосования. Право голоса имели 845 работников и бывших работников «Чувашавтотранса». В адрес временного управляющего поступило 459 заполненных бюллетеней. В качестве представителя работников были предложены четыре кандидатуры, но ни один из них не смог набрать требуемого числа голосов.

Согласно представленным данным, на 17 июня 2018 года задолженность по зарплате на предприятии отсутствует. Сумма требований кредиторов второй очереди составляет 45 205 188,09 рублей (задолженность по НДФЛ, по страховым взносам в ПФР).

Отметим, что на 4 июля назначено собрание кредиторов предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 года на «Чувашавтотрансе» ввели процедуру наблюдения. Отмечалось, что долги по обязательным платежам на предприятии превысили 120 млн рублей.

Ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что у «Чувашавтотранса» — два пути развития. Первый предполагает погашение задолженности и выделение средств на обновление транспортного парка. Второй вариант — уход предприятия с рынка, так как оно «не вписывается в рыночный механизм».