Вашингтон, 3 июля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать войны с Северной Кореей. С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Большое число бесед с Северной Кореей — все идет хорошо! В то же самое время за последние восемь месяцев не было ни одного ракетного пуска или испытания ядерного оружия», — подчеркнул он.

«Этому крайне рады все в Азии. Жалуется только «Оппозиционная партия», которая включает в себя фальшивые новости. Если бы не я, мы бы сейчас были бы в состоянии войны с Северной Кореей», — добавил он.

Напомним, саммит лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Трампа состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам стороны подписали соглашение, которое, в частности, включало в себя стремление Пхеньяна к полному ядерному разоружению.