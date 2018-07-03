Донецк, 3 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Донбассе двое солдат ВСУ получили ранения во время перестрелки между украинскими подразделениями, заявил начальник пресс-службы ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 3 июля «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, 2 июля 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ обстреляла позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате двое украинских артиллеристов получили ранения. Причина перестрелки не выяснена, однако предполагается, что она могла быть устроена для того, чтобы обвинить войска ДНР в нарушении режима прекращения огня.

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Напомним, с 1 июля в Донбассе действует «хлебное» перемирие, однако в первый же день ВСУ нарушили режим прекращения огня.