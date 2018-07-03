Пекин, 3 июля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Китай продолжает ослаблять курс юаня по отношению к доллару, следует из данных новых значений, установленных Народным банком КНР.

David Dennis Юань

Во время утренних торгов 3 июля курс юаня упал на 0,8%, после чего регулятор скорректировал падение до 0,3%. Одновременно глава Народного банка Китая И Ган выпустил комментарий, в котором сообщил, что колебания связаны с необходимостью преодолеть внешнюю неопределенность.

«Фундаментальные факторы экономики КНР крепки, финансовые риски в целом управляемы, преобразования и усовершенствования ускоряются, экономика входит в стадию высококачественного развития», — пояснил он.

Продолжающееся с января ослабление курса юаня многие эксперты связывают с тем, что Пекин готовится принять вызов Вашингтона, который уже на этой неделе повысит тарифы на китайские поставки на сумму $34 млрд.