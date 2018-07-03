Москва, 3 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. России нужно не храбриться и делать громкие заявления, а планомерно заниматься созданием своего аналога западного программного обеспечения уже сегодня. Тогда мы будем готовы к неблагоприятным сценариям любого типа, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Rock1997 Интернет

«Чем может быть «самый неблагоприятный сценарий» — представить сложно. Но, чутьё подсказывает, что-то такое может быть. На самом деле интернет вообще еще ни разу не проходил испытание на прочность. Никто не знает, что будет, к примеру, в случае войны между США и Китаем или в случае попытки изоляции России со стороны Запада, или в случае, если кто-то сойдёт с ума и начнёт уничтожать транс-океанические каналы связи.

Будет ли у нас время на то, чтобы создавать альтернативный интернет и заработает ли он вообще? Сложно сказать, не попробовав. Вот если бы Илья Рогачев сказал, что уже сейчас такие сценарии прорабатываются, — тогда я бы поверил в возможность экстренно что-то сделать.

Он, как директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз, наверное, может себе представить, какой хрупкой и зависимой является структура интернета. И от него хотелось бы слышать что-то в стиле «мы уже создаём наработки с целью не быть застигнутыми врасплох».

Всё-таки, если интернет в том или ином виде обвалится, хочется иметь его полную копию. Интернет — это ведь не только картинки с котиками. Тут же разрозненно содержатся и исходные коды, и документация, и накопленные знания по решению тех или иных проблем.

Современные языки и средства разработки — это не только сами эти языки и средства, но и сообщества, системы хранения и распространения пакетов и модулей и так далее. На их создание у разработчиков ушли годы и тысячи человеко-часов.

Все эти вопросы, с одной стороны, довольно частные, а с другой — это программное обеспечение работает в каждом доме, телефоне, офисе, госучреждении и так далее. Внезапный распад интернета на сегменты может парализовать работу людей непредсказуемым образом на многие дни.

На сегодняшний день почти вся разработка зависит от предоставляемой инфраструктуры, размещённой в глобальной сети. Естественно, это как правило западные площадки. Что с ними будет? Что будет с развитием языков, компонентов и средств разработки?

Это все ляжет на плечи наших разработчиков. Даже если сосредоточиться не на всех средствах и языках — всё равно это огромный труд. Быстренько воспроизвести их инфраструктуру в экстремальных условиях будет не просто, если не начинать этим заниматься прямо сейчас.

Не так важно, как будет работать какой-нибудь Facebook или Telegram, как то, чтобы наши разработчики в экстренной ситуации сохранили свои инструменты, с помощью которых будет возможно этот самый альтернативный интернет создавать и поддерживать. И вдвойне важно, чтобы на это хватило квалификации.

Чтобы на эти вызовы ответить во всеоружии, нужно не просто храбриться и говорить, что мы что-нибудь придумаем, а планомерно заниматься созданием своего аналога всех этих средств уже сегодня. Тогда мы будем готовы к неблагоприятным сценариям любого типа».

Ранее глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев заявил ТАСС, что Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.

Читайте также: МИД назвал условия создания в России «альтернативного интернета»

В целом, по его словам, политика России не направлена на обособление интернета. Также Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах «развита гораздо больше, чем в России».