Москва, 3 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. У популярного мессенджера Viber есть планы по запуску в России собственной криптовалюты. Это может состояться уже в течение года, заявил 3 июля глава Viber Джамел Агауа на пресс-конференции.

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По его словам, материнская компания мессенджера, Rakuten, планирует глобальный запуск криптовалюты, и Россия включена в перечень стран, где проект будет работать. Он добавил, что пользоваться новыми крипто-монетами можно будет с использованием электронного кошелька Viber.

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Напомним, согласно данным издания «Коммерсантъ», в России постепенно теряет свою популярность частная деятельность по производству криптовалюты (майнинг). Это происходит несмотря на то, что цены на специальное оборудование снизились почти вдвое.

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