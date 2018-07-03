Берн, 3 июля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Иран будет по-прежнему соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки — до тех пор, пока соблюдаются его интересы, заявил 3 июля президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

С таким заявлением он выступил в Швейцарии.

Напомним, из ядерной сделки с Тегераном, в рамках которой с исламской республики должны были постепенно сниматься международные санкции, США вышли в начале мая. Ранее иранские СМИ сообщили, что 6 июля в Вене состоится встреча стран, по-прежнему придерживающихся соглашения.