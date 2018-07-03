Москва, 3 июля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. За пять лет число медицинских страховых организаций сократилось в три раза благодаря ужесточению и повышению качества стандартов и требований ОМС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на пленарном заседании Госдумы.

Полис ОМС РФ

«Мы анализируем деятельность каждой медицинской страховой организации, и их количество уменьшилось в три раза за последние пять лет», — заявила Скворцова.

«Вместе с Центробанком мы ввели совершенно другие требования участия страховых организаций в системе ОМС и прописали правила и функционал этих страховых организаций», — подчеркнула она.

Министр подчеркнула, что сегмент страховых организаций ОМС работает успешно, они представляют собой уже «совершенно особый институт, позволяющий поэтапно сформировать «пациентоцентристскую» систему в здравоохранении».

«Система ОМС в отличие от Фонда соцстрахования, Пенсионного фонда — не только финансовый механизм. Он включает и вторую часть — экспертизу качества медицинской помощи по объёмам, по адекватности, по качеству исполнения. С этого года будет уже третий уровень страховых представителей, которые занимаются уже мотивированием к ответственному отношению к своему здоровью», — заключила она.