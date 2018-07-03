Москва, 3 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Украинцы вполне могли действовать в Солсбери по приказу из-за океана, а Лондону просто некуда было деваться, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

Сообщения СМИ о том, что к отравлению агента MI6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые сегодня якобы находятся в России, является логичной составной частью кампании по нагнетанию обстановки накануне российско-американской встречи в верхах. Для достоверности британская газета The Sun ссылается на источник в Скотленд-Ярде, но достоверности в понимание всей этой истории эта ссылка не добавляет.

Скорее, наоборот. Вдумаемся: потратить четыре месяца на то, чтобы понять, что это были двое (двое мужчин, две женщины или «смешанная пара»?) и что они на следующий день покинули территорию Соединённого Королевства! Никакой авторитет, даже авторитет Скотленд-Ярда, перед такой банальностью не устоит.

Кстати говоря, информация подобного свойства уже появлялась ранее. И вот теперь она вновь вбрасывается и вновь с указанием на то, что эти «двое» находятся в России. То есть, как знают англичане по попыткам противоправно привлечь к суду российского гражданина Андрея Лугового, недосягаемы. Вот и взятки с британских следователей, как говорится, гладки.

Моя версия этой истории такова. Никакой разумный британец не станет делать подобное на своей территории. Маловероятно, что в такой провокации был задействован и кого-то из европейцев. А вот то, что в Солсбери действовали украинцы, агенты режима Порошенко — это вполне вероятно. Или, как говорят на Западе, highly likely.

Делали они это, скорее всего, тоже не с подачи британских официальных структур, а по собственной инициативе или по заказу из-за океана, где противников возвращения российско-американских отношений в нормальное русло больше, чем сторонников. Британцам деваться некуда, надо соблюдать «союзническую солидарность», поэтому они будут стоять на своём.

Но правдивая информация о том, как задумывалась и проводилась эта очередная антироссийская провокация, со временем обязательно «утечёт». Будет ещё одна папка в подборке материалов о преступлениях режима Порошенко и его западных покровителей.

Ранее британская The Sun сообщила о том, что два человека, которые в течение суток после отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании покинули страну, стали подозреваемыми.

Газета также отмечает, что по данному делу привлечь подозреваемых к ответственности будет сложно, так как они «находятся под защитой президента РФ Владимира Путина».