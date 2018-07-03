Сургутский район, Югра, 3 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Глава Сургутского района ХМАО намерен проверить своих подчинённых на детекторе лжи. Об этом Андрей Трубецкой заявил на пресс-конференции 3 июля 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США, Франция, Германия Тест на детекторе лжи

«Никто же не придет и не признается: «Я ворую!», ну нет таких Павликов Корчагиных. Так давайте человека на полиграфе спросим: ворует он или не ворует. Сам честно не скажет — машина покажет. Давайте бороться с коррупцией не только на бумаге, не лозунгами, а реально», — обосновал свою позицию во время пресс-конференции глава района Андрей Трубецкой.

В структуре администрации Сургутского района 24 департамента и прочих управлений на более 124 тыс. населения. На сайте района указана численность муниципальных служащих — около 500 человек.

Андрей Трубецкой собирается проверить руководителей высшего и среднего звена на «умной» машине. И считает, что район и администрация от проверки на детекторе только выиграют, пообещав первым пройти тестирование.

«Мне опасаться нечего, я первый пойду. Не вижу причин переживать. В правоохранительных органах эта система давно применяется, я считаю, что это правильно», — считает Андрей Трубецкой.

Одно условие: идею главы Сургутского района должны поддержать местные депутаты.

Напомним, ранее проверять госслужащих на полиграфе предлагала губернатор Югры Наталья Комарова.

А правительство Пермского края в марте 2018 году немало удивило закупкой «детектора лжи». Начальная цена лота составляла 853 тыс. рублей. В пресс-службе краевого правительства пояснили, что полиграф нужен для оценки качеств сотрудников, имеющих высокую степень коррупционного риска. Причём подчёркивалось: прохождение полиграфа — дело добровольное.