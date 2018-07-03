Дамаск, 3 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Минувшая неделя показала, что режим прекращения огня в Сирии поддерживают лидеры местных вооруженных формирований: 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации согласились перейти на сторону действующих властей, сообщили 3 июля журналистам в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

«В провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня», — сообщил представитель центра.

Он добавил, что местные жители открыты при встрече российских военных и полиции, которые проводят переговоры с местными лидерами. После достижения договоренности о прекращении огня в населенных пунктах возобновляется работа органов власти и начинается подготовка к восстановлению разрушенной инфраструктуры.

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