Москва, 3 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В России 3 июля вступил в силу закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей, в крови которых присутствует по меньшей мере 0,3 грамма алкоголя на литр. Документ был опубликован на портале правовой информации 3 апреля, по прошествии 90 дней он начал действовать.

James Palinsad Пьяное вождение

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях отменили так называемое нулевое промилле. Прежние методы выявления алкоголя в организме водителей также будут действовать.

Изменения внесены в примечание к статье 12.8 КоАП. Теперь в нем говорится, что административная ответственность наступает при обнаружении в организме «абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма на литр крови и более».

Ранее для выявления алкоголя в организме водителя анализу подвергался только выдыхаемый им воздух. Наличие 0,16 миллиграмма алкоголя или более на один литр выдыхаемого воздуха оборачивается для управляющего транспортным средством административной ответственностью.

За «нетрезвое вождение» предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. То же наказание грозит за передачу управления транспортным средством лицу, употреблявшему спиртное.

Фактически новых норм закон не вводит: значение, соответствующее 0,3 грамма спирта на литр крови, равнозначно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что необходимые поправки внесены спустя три года с момента принятия первичного закона. В спешке депутаты закрепили лишь один способ фиксации алкогольного опьянения — по концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это позволяло водителям, отказывавшимся от экспертизы, избегать ответственности, пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России вступили в силу другие поправки, связанные с дорожным движением. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на въезд транспорта с грязным выхлопом.

Документ вводит ряд новых дорожных знаков, включая знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Им ограничивается движение автомобилей, экологический класс которых ниже указанных значений. Также появилась табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Контролировать соблюдение этих знаков будут дорожные камеры слежения, а также инспекторы. Нарушение этих знаков, как и любых других, грозит штрафом в размере 500 рублей.

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