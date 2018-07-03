Депутаты думы Екатеринбурга отказались сокращать помощников
Екатеринбург, 3 июля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Депутаты Екатеринбургской гордумы отказались сокращать количество своих помощников. Последнее заседание думы шестого созыва отметилось скандалом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Одним из последних вопросов повестки дня было внесение поправок в регламент. Поправка определяет, что каждый депутат вправе иметь одного оплачиваемого помощника и не больше четырёх, работающих на общественных началах.
Из пояснительной записки к проекту следует, что сейчас многие оплачиваемые помощники работают неофициально. Тем самым нарушено трудовое законодательство. Принятие поправки позволит включить помощников в штатное расписание, обеспечить их рабочими местами и контроль за тем, как они соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.
Сейчас у депутатов по два оплачиваемых помощника и по пять работающих на общественных началах. Депутаты в ходе дискуссии признали, что законодательство нарушено. Но отметили, что этот вопрос было бы этичнее рассмотреть уже депутатам следующего, седьмого созыва. Первое заседание новой думы состоится в сентябре.