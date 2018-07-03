Екатеринбург, 3 июля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Депутаты Екатеринбургской гордумы отказались сокращать количество своих помощников. Последнее заседание думы шестого созыва отметилось скандалом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egd.ru Екатеринбургская городская Дума провела заключительное заседание

Одним из последних вопросов повестки дня было внесение поправок в регламент. Поправка определяет, что каждый депутат вправе иметь одного оплачиваемого помощника и не больше четырёх, работающих на общественных началах.

Из пояснительной записки к проекту следует, что сейчас многие оплачиваемые помощники работают неофициально. Тем самым нарушено трудовое законодательство. Принятие поправки позволит включить помощников в штатное расписание, обеспечить их рабочими местами и контроль за тем, как они соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.

Сейчас у депутатов по два оплачиваемых помощника и по пять работающих на общественных началах. Депутаты в ходе дискуссии признали, что законодательство нарушено. Но отметили, что этот вопрос было бы этичнее рассмотреть уже депутатам следующего, седьмого созыва. Первое заседание новой думы состоится в сентябре.