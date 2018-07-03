Варшава, 3 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Возглавлявший сборную Польши по футболу с 2013 года главный тренер Адам Навалка уходит со своего поста после провального выступления команды на ЧМ-2018. Об этом сообщает 3 июня агентство Interia.

С чистого листа

Отмечается, что решение не продлевать контракт с Навалкой было принято Польским футбольным союзом. По данным издания, союз начнёт подыскивать нового наставника польским футболистам после завершения контракта с Навалкой в конце июля.

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Напомним, национальная команда Польши покинула турнир после поражения от сборной Сенегала (1:2) и команды Колумбии (0:3). Полякам удалось победить с минимальным счётом лишь футболистов из Японии, как следствие, сборная Польши заняла последнее место в группе Н на чемпионате мира и покинула турнир.

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