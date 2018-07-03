Москва, 3 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Перечень жизненно важных и необходимых лекарств на 81% состоит из отечественных препаратов, подавляющее большинство из которых производится полным циклом в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на пленарном заседании Госдумы.

Таблетки

«81% обновлённого перечня занимают отечественные препараты, а из них почти 87% производятся по полному циклу, что позволяет гарантировать надёжность и своевременность лекарственного обеспечения», — заявила Скворцова.

Общий объём гарантированного лекарственного обеспечения в 2017 году составил более 456 млрд рублей.

Перечень является ориентиром развития отечественного производства и импортозамещения лекарственных препаратов. За последние четыре года перечень жизненно важных препаратов расширен на 156 международных непатентованных препаратов (МНН).

Всего в перечень входит 734 МНН, включая вакцины, и 7 тыс. торговых наименований, которые составляют более 28% от включённых в госреестр лекарственных препаратов.

«С учётом обновления этого перечня за 2017 год на 60 новых позиций, сейчас отечественных препаратов там 81,5%. Если же брать в основу перечень 2012 года, то это уже 86%. Перечень существенно разрастается», — подчеркнула министр.