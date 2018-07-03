Ереван, 3 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Известная советская и армянская певица Надежда Саркисян ушла из жизни в Ереване, об этом агентству Sputnik Армения сообщили представители медицинского центра «Наири».

Images by John «K» Траурная свеча

Саркисян длительное время проходила лечение от онкологического заболевания, а накануне была экстренно госпитализирована из-за ухудшения состояния здоровья. Ее не стало в 64 года.

Надежда Саркисян в течение десяти лет — с 1977-го по 1987-й год — пела в ансамбле Константина Орбеляна, затем получила образование в Московском художественном театре Российской армии, и продолжила творческую карьеру в ансамбле «Серпантин».

Ее дочь Эмма также известна благодаря участию в конкурсе «Евровидение» в 2011 году.